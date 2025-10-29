NASDAQ Composite Index-Wert SMC-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in SMC von vor 3 Jahren bedeutet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in SMC-Aktien verlieren können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades SMC-Anteilen via Börse TOKIO wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren SMC-Anteile 57 610,00 JPY wert. Bei einer 100-JPY-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,002 SMC-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.10.2025 gerechnet (52 000,00 JPY), wäre das Investment nun 90,26 JPY wert. Das entspricht einer Einbuße um 9,74 Prozent.

SMC wurde am Markt mit 3,31 Bio. JPY bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at