SMC Aktie
WKN: 874794 / ISIN: JP3162600005
|
29.10.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: SMC stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
SMC wird voraussichtlich am 13.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 549,42 JPY. Im Vorjahresquartal waren 460,03 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 8 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 197,41 Milliarden JPY – ein Plus von 2,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SMC 192,28 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2363,43 JPY, wohingegen im Vorjahr noch 2444,61 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 16 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 817,84 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 792,11 Milliarden JPY waren.
Redaktion finanzen.at
