Synaptics Aktie

WKN: 529873 / ISIN: US87157D1090

Lohnendes Synaptics-Investment? 19.11.2025 16:04:45

NASDAQ Composite Index-Wert Synaptics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Synaptics von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Synaptics-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Am 19.11.2020 wurde die Synaptics-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 79,74 USD. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 USD in die Synaptics-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 125,408 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 18.11.2025 7 505,64 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 59,85 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -24,94 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Synaptics eine Börsenbewertung in Höhe von 2,41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

