Synaptics Aktie
WKN: 529873 / ISIN: US87157D1090
|Lukrativer Synaptics-Einstieg?
|
12.11.2025 16:04:02
NASDAQ Composite Index-Titel Synaptics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Synaptics von vor 3 Jahren verloren
Synaptics-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 105,32 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 9,495 Synaptics-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 644,70 USD, da sich der Wert eines Synaptics-Anteils am 11.11.2025 auf 67,90 USD belief. Mit einer Performance von -35,53 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Synaptics erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,66 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
