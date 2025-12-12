NASDAQ Composite Index-Wert Teva Pharmaceutical Industries-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Teva Pharmaceutical Industries von vor 10 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Teva Pharmaceutical Industries-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Teva Pharmaceutical Industries-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 64,49 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Teva Pharmaceutical Industries-Aktie investiert, befänden sich nun 155,063 Teva Pharmaceutical Industries-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Teva Pharmaceutical Industries-Papiers auf 30,18 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 679,80 USD wert. Damit wäre die Investition um 53,20 Prozent gesunken.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

