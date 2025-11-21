NASDAQ Composite Index-Papier Teva Pharmaceutical Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Teva Pharmaceutical Industries von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Teva Pharmaceutical Industries-Aktie Investoren gebracht.

Vor 1 Jahr wurden Teva Pharmaceutical Industries-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 17,08 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Teva Pharmaceutical Industries-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 585,480 Teva Pharmaceutical Industries-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 14 215,46 USD, da sich der Wert einer Teva Pharmaceutical Industries-Aktie am 20.11.2025 auf 24,28 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 42,15 Prozent vermehrt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at