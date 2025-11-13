NASDAQ Composite Index-Wert TransAct Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine TransAct Technologies-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit dem TransAct Technologies-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 4,01 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2 493,766 TransAct Technologies-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 847,88 USD, da sich der Wert eines TransAct Technologies-Anteils am 12.11.2025 auf 4,35 USD belief. Das entspricht einem Plus von 8,48 Prozent.

Am Markt war TransAct Technologies jüngst 43,64 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at