NASDAQ Composite Index-Wert Vertex Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Vertex Pharmaceuticals von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Vertex Pharmaceuticals-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 3 Jahren wurden Vertex Pharmaceuticals-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 207,02 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Vertex Pharmaceuticals-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,483 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Vertex Pharmaceuticals-Aktie auf 422,20 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 203,94 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +103,94 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Vertex Pharmaceuticals belief sich zuletzt auf 109,60 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at