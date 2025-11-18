NASDAQ Composite Index-Titel Vertex Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Vertex Pharmaceuticals von vor einem Jahr verloren

Bei einem frühen Investment in Vertex Pharmaceuticals-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Die Vertex Pharmaceuticals-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 467,01 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,214 Vertex Pharmaceuticals-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 17.11.2025 92,94 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 434,02 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 7,06 Prozent verkleinert.

Insgesamt war Vertex Pharmaceuticals zuletzt 110,89 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at