NASDAQ Composite Index-Wert Washington Federal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Washington Federal von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Washington Federal-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Washington Federal-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 24,18 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 41,356 Washington Federal-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 322,99 USD, da sich der Wert eines Washington Federal-Papiers am 09.12.2025 auf 31,99 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 32,30 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Washington Federal zuletzt 2,47 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at