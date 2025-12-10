Washington Federal Aktie
WKN: 896421 / ISIN: US9388241096
|Performance im Blick
|
10.12.2025 16:05:00
NASDAQ Composite Index-Wert Washington Federal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Washington Federal von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Washington Federal-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 24,18 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 41,356 Washington Federal-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 322,99 USD, da sich der Wert eines Washington Federal-Papiers am 09.12.2025 auf 31,99 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 32,30 Prozent vermehrt.
Insgesamt war Washington Federal zuletzt 2,47 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!