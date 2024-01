NASDAQ Composite Index-Wert Werner Enterprises-Aktie: So viel Verlust hätte eine Werner Enterprises-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor 1 Jahr wurde die Werner Enterprises-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 44,22 USD. Bei einem Werner Enterprises-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 22,614 Werner Enterprises-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 899,14 USD, da sich der Wert einer Werner Enterprises-Aktie am 16.01.2024 auf 39,76 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 10,09 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Werner Enterprises bezifferte sich zuletzt auf 2,54 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at