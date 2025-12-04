Woodward Aktie

WKN: 919406 / ISIN: US9807451037

Rentabler Woodward-Einstieg? 04.12.2025 16:04:20

NASDAQ Composite Index-Wert Woodward-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Woodward von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Woodward-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Woodward-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 117,88 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die Woodward-Aktie investierten, hätten nun 8,483 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 03.12.2025 auf 291,66 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 474,21 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 147,42 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Woodward eine Marktkapitalisierung von 17,85 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Woodward Inc. 256,00 3,23% Woodward Inc.

