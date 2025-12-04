Woodward Aktie
WKN: 919406 / ISIN: US9807451037
|Rentabler Woodward-Einstieg?
|
04.12.2025 16:04:20
NASDAQ Composite Index-Wert Woodward-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Woodward von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Woodward-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 117,88 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die Woodward-Aktie investierten, hätten nun 8,483 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 03.12.2025 auf 291,66 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 474,21 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 147,42 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete Woodward eine Marktkapitalisierung von 17,85 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Woodward Inc.mehr Nachrichten
|
04.12.25
|NASDAQ Composite Index-Wert Woodward-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Woodward von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
27.11.25
|NASDAQ Composite Index-Titel Woodward-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Woodward von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
25.11.25
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite notiert letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
25.11.25
|NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite am Dienstagnachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
25.11.25
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
23.11.25
|Ausblick: Woodward veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
20.11.25
|NASDAQ Composite Index-Wert Woodward-Aktie: So viel hätte eine Investition in Woodward von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
13.11.25
|NASDAQ Composite Index-Papier Woodward-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Woodward von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
Analysen zu Woodward Inc.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Woodward Inc.
|256,00
|3,23%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: Asiens Börsen uneinheitlich - Minuszeichen in Japan
Die asiatischen Börsen finden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung. Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag etwas fester. Der DAX legte im Donnerstagshandel ebenso zu. Die US-Börsen tendierten letztlich in verschiedene Richtungen.