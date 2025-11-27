Woodward Aktie
WKN: 919406 / ISIN: US9807451037
|Lohnende Woodward-Anlage?
|
27.11.2025 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Titel Woodward-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Woodward von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Woodward-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Woodward-Aktie 98,73 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in Woodward-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,013 Woodward-Aktien. Die gehaltenen Woodward-Aktien wären am 26.11.2025 301,99 USD wert, da der Schlussstand 298,15 USD betrug. Damit wäre die Investition 201,99 Prozent mehr wert.
Woodward war somit zuletzt am Markt 17,59 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
