Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart schwächer

Um 16:00 Uhr steht im NASDAQ-Handel ein Minus von 0,39 Prozent auf 22 781,74 Punkte an der NASDAQ Composite-Kurstafel. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,302 Prozent auf 22 802,85 Punkte an der Kurstafel, nach 22 872,01 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tageshoch bei 22 825,88 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 22 587,11 Punkten lag.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 23 204,87 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 25.08.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 21 449,29 Punkten gehandelt. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 25.11.2024, einen Wert von 19 054,84 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2025 ein Plus von 18,16 Prozent zu Buche. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 24 019,99 Punkten. Bei 14 784,03 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Woodward (+ 10,27 Prozent auf 288,00 USD), Central Garden Pet (+ 8,72 Prozent auf 34,17 USD), Integra LifeSciences (+ 3,77 Prozent auf 12,95 USD), Harvard Bioscience (+ 3,61 Prozent auf 0,67 USD) und American Woodmark (+ 3,32 Prozent auf 53,57 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil inTest (-7,77 Prozent auf 6,77 USD), Oracle (-7,13 Prozent auf 186,00 USD), Taylor Devices (-6,86 Prozent auf 45,64 USD), NVIDIA (-6,04 Prozent auf 171,53 USD) und Donegal Group B (-5,70 Prozent auf 15,22 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 14 505 936 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite mit 3,773 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen

Im NASDAQ Composite weist die Upbound Group-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Cogent Communications-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 17,81 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

