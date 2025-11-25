NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite am Dienstagnachmittag mit Zuschlägen

Heute wagen sich die Anleger in New York aus der Reserve.

Am Dienstag tendiert der NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ 0,42 Prozent stärker bei 22 969,07 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,302 Prozent auf 22 802,85 Punkte an der Kurstafel, nach 22 872,01 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 22 992,32 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 22 587,11 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wurde am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, mit 23 204,87 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 25.08.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 21 449,29 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.11.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 19 054,84 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 19,13 Prozent. Bei 24 019,99 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Bei 14 784,03 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit Woodward (+ 12,19 Prozent auf 293,03 USD), Harvard Bioscience (+ 10,35 Prozent auf 0,71 USD), Central Garden Pet (+ 8,91 Prozent auf 34,23 USD), Americas Car-Mart (+ 8,75 Prozent auf 23,00 USD) und Red Robin Gourmet Burgers (+ 8,25 Prozent auf 4,20 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Lifetime Brands (-5,59 Prozent auf 3,55 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-4,78 Prozent auf 170,48 USD), Geospace Technologies (-4,61 Prozent auf 11,07 USD), Innodata (-3,49 Prozent auf 54,95 USD) und NVIDIA (-3,35 Prozent auf 176,44 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 46 780 967 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,773 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder

In diesem Jahr hat die Upbound Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die Cogent Communications-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 17,81 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

