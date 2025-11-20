NASDAQ Composite Index-Wert Wynn Resorts-Aktie: So viel hätte eine Investition in Wynn Resorts von vor 5 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Wynn Resorts-Aktie gebracht.

Das Wynn Resorts-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 95,29 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Wynn Resorts-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10,494 Wynn Resorts-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 19.11.2025 auf 118,32 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 241,68 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 24,17 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Wynn Resorts belief sich zuletzt auf 12,52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at