NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 zum Handelsstart fester

Der NASDAQ 100 bleibt auch am ersten Tag der Woche auf Erholungskurs.

Um 15:59 Uhr geht es im NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,29 Prozent nach oben auf 15 143,49 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,249 Prozent auf 15 137,16 Punkte an der Kurstafel, nach 15 099,49 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 15 180,19 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 15 123,47 Einheiten.

NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 06.10.2023, stand der NASDAQ 100 noch bei 14 973,24 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, bei 15 274,92 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 04.11.2022, bei 10 857,03 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2023 bereits um 39,41 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 15 932,05 Punkten. Bei 10 696,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Constellation Energy (+ 2,85 Prozent auf 120,41 USD), Booking (+ 2,64 Prozent auf 2 934,16 USD), Sirius XM (+ 1,62 Prozent auf 5,03 USD), NVIDIA (+ 1,48 Prozent auf 456,70 USD) und Vertex Pharmaceuticals (+ 1,34 Prozent auf 381,23 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Enphase Energy (-3,49 Prozent auf 77,99 USD), Lucid (-2,60 Prozent auf 4,50 USD), ON Semiconductor (-2,37 Prozent auf 66,63 USD), Moderna (-2,35 Prozent auf 75,71 USD) und Fastenal (-2,24 Prozent auf 58,46 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Tesla-Aktie. 2 868 891 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 2,573 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie verzeichnet mit 6,59 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,95 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at