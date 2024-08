NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite am Nachmittag mit Zuschlägen

Der NASDAQ Composite zeigt am Montag eine positive Tendenz.

Um 20:02 Uhr bewegt sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,75 Prozent fester bei 17 763,09 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,102 Prozent stärker bei 17 649,74 Punkten in den Handel, nach 17 631,72 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ Composite betrug 17 766,05 Punkte, das Tagestief hingegen 17 585,58 Zähler.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 19.07.2024, stand der NASDAQ Composite bei 17 726,94 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wurde am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, mit 16 685,97 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, einen Wert von 13 290,78 Punkten auf.

Der Index stieg auf Jahressicht 2024 bereits um 20,30 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 18 671,07 Punkten. Bei 14 477,57 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit FreightCar America (+ 15,38 Prozent auf 5,85 USD), Forward Air (+ 9,81 Prozent auf 31,35 USD), Innodata (+ 8,91 Prozent auf 18,58 USD), Comtech Telecommunications (+ 8,75 Prozent auf 3,48 USD) und United Therapeutics (+ 8,27 Prozent auf 347,54 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Big 5 Sporting Goods (-5,47 Prozent auf 1,82 USD), LSI Industries (-3,89 Prozent auf 14,33 USD), Taylor Devices (-3,33 Prozent auf 49,88 USD), Veeco Instruments (-2,95 Prozent auf 37,24 USD) und Commercial Vehicle Group (-2,76 Prozent auf 3,52 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 26 401 552 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,113 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Aktien auf

Unter den NASDAQ Composite-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Ebix-Aktie mit 0,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Big 5 Sporting Goods-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 19,46 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at