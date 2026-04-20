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NASDAQ 100-Kursverlauf 20.04.2026 20:04:37

NASDAQ-Handel So entwickelt sich der NASDAQ 100 nachmittags

NASDAQ-Handel So entwickelt sich der NASDAQ 100 nachmittags

Aktuell ziehen sich die Börsianer in New York zurück.

Der NASDAQ 100 fällt im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 0,46 Prozent auf 26 550,32 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,038 Prozent auf 26 662,32 Punkte an der Kurstafel, nach 26 672,43 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ 100 bei 26 670,11 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 26 412,52 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 20.03.2026, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 23 898,15 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 20.01.2026, lag der NASDAQ 100 noch bei 24 987,57 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 18 258,09 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 5,33 Prozent aufwärts. 26 719,56 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ 100 im laufenden Jahr. Bei 22 841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Marvell Technology (+ 5,82 Prozent auf 147,82 USD), Atlassian (+ 5,81 Prozent auf 70,83 USD), Charter A (+ 4,21 Prozent auf 246,57 USD), Enphase Energy (+ 4,13 Prozent auf 33,82 USD) und Arm (+ 3,95 Prozent auf 173,32 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Intel (-4,61 Prozent auf 65,34 USD), Netflix (-2,88 Prozent auf 94,51 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (-2,32 Prozent auf 672,59 USD), Broadcom (-2,30 Prozent auf 397,17 USD) und Tesla (-1,92 Prozent auf 392,92 USD) unter Druck.

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 14 122 999 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,167 Bio. Euro.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Titel

Im NASDAQ 100 hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,14 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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