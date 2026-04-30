NHN Aktie
WKN: 157736 / ISIN: KR7035420009
30.04.2026 05:55:45
NAVER Q1 Operating Income Rises
(RTTNews) - NAVER (035420.KS) reported first quarter net income attributable to shareholders of parent company of 285.3 billion Korean won, a decline of 32.8% from a year ago. Operating income was 541.8 billion won, up 7.2% from last year.
First quarter sales were 3.24 trillion Korean won, compared to 2.79 trillion won, an increase of 16.3% from a year ago.
Shares of NAVER are currently trading at 2,11,500 Korean won, down 3.86%.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
