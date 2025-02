Neuer BVB-Trainer Kovac: Can bleibt Kapitän

DORTMUND (dpa-AFX) - Dortmunds neuer Trainer Niko Kovac will am aktuellen Kapitän Emre Can festhalten. "Er bleibt mein Kapitän. Er bekommt von mir das vollste Vertrauen", sagte der 53-Jährige bei seiner offiziellen Vorstellung beim BVB (BVB (Borussia Dortmund)). "Natürlich wissen wir alle: Leistung steht über allem, aber die Leistung stimmt und wenn die Leistung stimmt, gibt es überhaupt kein Nachdenken."

Er wisse, dass es viele verschiedene Meinungen gebe, sehe Can aber als wichtigen Führungsspieler mit Erfahrungen als deutscher Nationalspieler und in großen Fußball-Clubs, betonte Kovac. Sein erster Eindruck der Mannschaft sei sehr positiv. "Man sieht schon, dass Mannschaft die richtige Qualität hat. Das, was die Mannschaft die letzten drei Spiele gezeigt hat, war gut." Er sei froh und motiviert, nun bei einem so großen Verein in der Bundesliga zu sein./lap/DP/stw