NextEra Energy Aktie
WKN DE: A1CZ4H / ISIN: US65339F1012
|
27.01.2026 13:44:19
NextEra Energy, Inc. Q4 Income Rises
(RTTNews) - NextEra Energy, Inc. (NEE) released a profit for its fourth quarter that Increases, from last year
The company's bottom line came in at $1.535 billion, or $0.73 per share. This compares with $1.203 billion, or $0.58 per share, last year.
Excluding items, NextEra Energy, Inc. reported adjusted earnings of $1.133 billion or $0.54 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 20.7% to $6.500 billion from $5.385 billion last year.
NextEra Energy, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $1.535 Bln. vs. $1.203 Bln. last year. -EPS: $0.73 vs. $0.58 last year. -Revenue: $6.500 Bln vs. $5.385 Bln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NextEra Energy Inc
|
26.01.26
|Ausblick: NextEra Energy legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
23.01.26
|S&P 500-Titel NextEra Energy-Aktie: So viel hätte eine Investition in NextEra Energy von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
16.01.26
|S&P 500-Titel NextEra Energy-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in NextEra Energy von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
09.01.26