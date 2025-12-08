Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
08.12.2025 12:41:28
Meta offers EU users ad-light option in push to end investigation
Facebook agrees changes to ‘pay or consent’ model after talks with European CommissionWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!