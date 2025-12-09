NASDAQ 100
|
25 689,99
|
62,04
|
0,24 %
|NASDAQ 100 aktuell
|
09.12.2025 16:01:52
NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zeigt sich zum Start des Dienstagshandels schwächer
Am Dienstag verbucht der NASDAQ 100 um 15:59 Uhr via NASDAQ ein Minus in Höhe von 0,16 Prozent auf 25 586,96 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,134 Prozent auf 25 593,67 Punkte an der Kurstafel, nach 25 627,95 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 25 532,34 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 25 616,40 Einheiten.
NASDAQ 100 auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, mit 25 059,81 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 09.09.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 23 839,80 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 09.12.2024, notierte der NASDAQ 100 bei 21 440,82 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 21,98 Prozent aufwärts. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 26 182,10 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 542,20 Zählern.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100
Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Align Technology (+ 1,83 Prozent auf 160,57 USD), AppLovin (+ 1,70 Prozent auf 701,52 USD), Constellation Energy (+ 1,42 Prozent auf 362,76 USD), CrowdStrike (+ 1,21 Prozent auf 521,44 USD) und Linde (+ 1,04 Prozent auf 393,42 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil O Reilly Automotive (-2,52 Prozent auf 95,64 USD), Marvell Technology (-2,05 Prozent auf 90,11 USD), JDcom (-1,91 Prozent auf 29,35 USD), PDD (-1,84 Prozent auf 115,46 USD) und Meta Platforms (ex Facebook) (-1,67 Prozent auf 655,68 USD).
NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 6 796 772 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,807 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Fokus
Unter den NASDAQ 100-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie mit 5,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6,53 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ 100
|25 691,63
|0,25%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Zinsentscheid rückt näher: ATX schließt höher -- DAX zum Handelsende im Plus -- Asiens Börsen letztlich überwiegend in Rot
Während sich der heimische Aktienmarkt am Dienstag freundlich präsentierte, verbuchte auch der deutsche Leitindex Gewinne. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen weitestgehend rote Vorzeichen aus.