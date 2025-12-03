Nintendo Aktie
WKN: 864009 / ISIN: JP3756600007
|
03.12.2025 16:00:00
Nintendo Switch 2 Holiday Gift Guide for Parents
If a Switch 2 is on your child's wishlist this year, this guide will answer all your questions.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
Nachrichten zu Nintendo Co. Ltd.mehr Nachrichten
|
18.11.25
|Nintendo borrows from Apple’s product playbook (Financial Times)
|
04.11.25
|Nintendo-Aktie dennoch schwächer: Starke Nachfrage nach Switch-2 macht Nintendo zuversichtlich (dpa-AFX)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: Nintendo öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
20.08.25
|Rennspiel Mario Kart: Wüst verliert 'knapp' an der Konsole (dpa-AFX)
|
12.08.25
|ROUNDUP/Wachstumsdelle überwunden: Gaming-Markt zieht wieder an (dpa-AFX)
|
04.08.25
|MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Tokio schwach - Nintendo sehr fest (Dow Jones)
|
01.08.25
|Nintendo-Aktie: Nintendo mit Umsatzsprung (dpa-AFX)
|
01.08.25
|Nintendo: Switch 2 sorgt für Rekordabsatz, Umsatzsteigerung um 132 Prozent (Spiegel Online)
