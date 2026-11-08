nLIGHT Aktie
WKN DE: A2JKY6 / ISIN: US65487K1007
|
08.11.2026 09:23:38
nLIGHT: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 5, 2026, nLIGHT (NASDAQ:LASR) reported top-line growth driven by military program execution despite optical supply bottlenecks. Long-term investors must weigh how effectively the laser manufacturer transitions from component vendor to prime defense contractor while navigating global supply chain shifts. Three takeaways from the call stand out.
Management secured a $627 million Joint Laser Weapon System (JLWS) agreement, marking a shift from supplying individual laser components to assembling complete military defense systems. This contract establishes nLIGHT as a direct system partner for armed forces aiming to field high-energy laser weapons by 2028.
Constraints in the Chinese optical supply chain forced nLIGHT to defer $15 million in commercial product shipments into the first half of 2027. Management fully exited its operations in China during the quarter, incurring restructuring costs while qualifying alternative suppliers to build a more resilient domestic footprint.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu nLIGHT Inc Registered Shs
|
04.11.26
|Ausblick: nLIGHT mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
21.10.26
|Erste Schätzungen: nLIGHT veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
05.08.26
|Ausblick: nLIGHT legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: nLIGHT präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu nLIGHT Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|nLIGHT Inc Registered Shs
|38,02
|29,58%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.