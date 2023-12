Nokia erhält Netz-Auftrag von Deutscher Telekom

Von Dominic Chopping

FRANKFURT (Dow Jones)--Nokia wird für die Deutsche Telekom in Deutschland ein neues Netz einrichten und dabei eine Technologie verwenden, die den Einsatz von Geräten konkurrierender Anbieter in bestimmten Teilen des Netzes ermöglicht. Das so genannte Open-RAN-Netz wird die Ausrüstung eines "etablierten Anbieters" ersetzen, wie Nokia mitteilte. Der Auftrag stelle für Nokia eine bedeutende Rückkehr in das kommerzielle Netz der Deutschen Telekom dar.

UBS-Analyst Francois-Xavier Bouvignies geht davon aus, dass es sich bei dem "etablierten Anbieter" um Ericsson oder Huawei handelt.

