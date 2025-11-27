Deutsche Telekom Aktie

27,58EUR -0,06EUR -0,22%
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508

27.11.2025 07:57:41

Deutsche Telekom Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 40 auf 37 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Die Aktien der Bonner habe 2025 unter Furcht vor stärkere US-Konkurrenz und tristeren Perspektiven für das deutsche Breitbandgeschäft gelitten, schrieb Ottavio Adorisio in dem Kommentar vom Mittwochnachmittag. Der Gegenwind in Deutschlands durch Personal- und Energiekosten sollte aber nachlassen und das Breitbandgeschäft weiter wachsen. Zudem sei mit Blick auf die USA Starlink von Elon Musk ein eher unwahrscheinlicher Wettbewerber. Alles in allem ergäben sich daher mit Blick auf die Aktien Gelegenheiten./rob/mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 15:17 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 16:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Telekom AG Outperform
Unternehmen:
Deutsche Telekom AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
37,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
27,62 € 		Abst. Kursziel*:
33,96%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
27,58 € 		Abst. Kursziel aktuell:
34,16%
Analyst Name::
Ottavio Adorisio 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

