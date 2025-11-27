Deutsche Telekom Aktie
|27,58EUR
|-0,06EUR
|-0,22%
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
Deutsche Telekom Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 40 auf 37 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Die Aktien der Bonner habe 2025 unter Furcht vor stärkere US-Konkurrenz und tristeren Perspektiven für das deutsche Breitbandgeschäft gelitten, schrieb Ottavio Adorisio in dem Kommentar vom Mittwochnachmittag. Der Gegenwind in Deutschlands durch Personal- und Energiekosten sollte aber nachlassen und das Breitbandgeschäft weiter wachsen. Zudem sei mit Blick auf die USA Starlink von Elon Musk ein eher unwahrscheinlicher Wettbewerber. Alles in allem ergäben sich daher mit Blick auf die Aktien Gelegenheiten./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 15:17 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 16:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Telekom AG Outperform
|
Unternehmen:
Deutsche Telekom AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
37,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
27,62 €
|
Abst. Kursziel*:
33,96%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
27,58 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
34,16%
|
Analyst Name::
Ottavio Adorisio
|
KGV*:
-
