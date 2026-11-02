BioArctic AB Registered b Aktie
WKN DE: A2H5GS / ISIN: SE0010323311
|Ende der Zusammenarbeit
|
02.11.2026 21:51:00
Novartis-Aktie: BrainTransporter-Kooperation mit BioArctic beendet
Konkret geht es um die BrainTransporter-Technologie von BioArctic. Diese sollte mit einem nicht näher bezeichneten, firmeneigenen Antikörper von Novartis kombiniert werden, wie BioArctic am Montagabend mitteilte.
BioArctic behalte die Vorauszahlung von 30 Millionen US-Dollar ein. Die Entscheidung für das Ende der Kooperation sei einzig von Novartis aus getroffen worden und stehe in keinem Zusammenhang mit der BrainTransporter-Technologie.
/AWP/he
STOCKHOLM (dpa-AFX)
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