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WKN DE: A2H5GS / ISIN: SE0010323311

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Ende der Zusammenarbeit 02.11.2026 21:51:00

Novartis-Aktie: BrainTransporter-Kooperation mit BioArctic beendet

Novartis-Aktie: BrainTransporter-Kooperation mit BioArctic beendet

Novartis hat die im August 2025 mit dem schwedischen Biotech-Unternehmen BioArctic geschlossene Forschungskooperation beendet.

Konkret geht es um die BrainTransporter-Technologie von BioArctic. Diese sollte mit einem nicht näher bezeichneten, firmeneigenen Antikörper von Novartis kombiniert werden, wie BioArctic am Montagabend mitteilte.

BioArctic behalte die Vorauszahlung von 30 Millionen US-Dollar ein. Die Entscheidung für das Ende der Kooperation sei einzig von Novartis aus getroffen worden und stehe in keinem Zusammenhang mit der BrainTransporter-Technologie.

/AWP/he

STOCKHOLM (dpa-AFX)

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