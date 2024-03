Novo Nordisk-Aktie dennoch im Minus: Deutsche Bank erhöht Kursziel

So wurde das Novo Nordisk -Kursziel von 950 auf 1100 dänische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Veranstaltung habe den Eindruck vermittelt, dass der Hersteller von Diabetes- und Abnehmpräparaten die einzigartige thematische Chance, die sich ihm biete, entschlossen mit beiden Händen ergreife, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Freitag vorliegenden Studie.

Die Novo Nordisk-Aktie verliert in Kopenhagen am Freitag zeitweise 1,2 Prozent auf 908,4 Kronen.

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2024

