Pfizer Aktie

Pfizer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852009 / ISIN: US7170811035

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Ringen um Spezialisten 09.11.2025 21:14:00

Pfizer schlägt Novo Nordisk im Bieterwettstreit um Adipositas-Firma Metsera - Aktien im Blick

Pfizer schlägt Novo Nordisk im Bieterwettstreit um Adipositas-Firma Metsera - Aktien im Blick

Der US-Pharmariese Pfizer ist als Gewinner aus dem Bieterwettkampf mit dem Rivalen Novo Nordisk um die US-Adipositas-Spezialistin Metsera hervorgegangen.

Pfizer steigt mit der bis zu zehn Milliarden US-Dollar (8,6 Mrd Euro) teuren Übernahme in den lukrativen Markt für Abnehmmittel ein; das soll helfen, das immer trägere Geschäft mit Covid-Medikamenten zu kompensieren. Novo Nordisk hätte sich im Erfolgsfall derweil einen Rivalen vom Hals gehalten und sich im Wettbewerb mit Eli Lilly gestärkt.

Pfizer und Novo Nordisk hatten sich gegenseitig übertrumpft, am Ende aber jeweils bis zu 86,25 Dollar je Aktie geboten. Metsera entschied sich nun für die Offerte von Pfizer und verwies dabei auch auf Bedenken der US-Kartellwächter für den Kauf durch Novo Nordisk.

Die Dänen selbst sehen zwar keine wettbewerbsrechtlichen Probleme, teilten am Wochenende aber mit, ihre Offerte nicht mehr aufzustocken. Sie begründeten das mit finanzieller Disziplin.

Die Gesamtsumme entspricht einem Aufschlag von rund 160 Prozent zu den 33,32 Dollar, die Metsera im September vor der Ankündigung des ursprünglichen Deals mit Pfizer gekostet hatten. Konkret ist eine erste Zahlung von 65,60 Dollar in bar vorgesehen. Weitere bis zu 20,65 Dollar können im Zuge der Erreichung festgelegter Ziele hinzukommen.

Bei dem Deal geht es um die nächste Generation von Medikamenten gegen Fettleibigkeit - einem Markt, der Experten zufolge bis 2030 ein Volumen von 100 Milliarden US-Dollar erreichen wird. Die neue Generation dieser Mittel soll mindestens die gleiche Wirksamkeit wie aktuelle Medikamente haben, könnte dabei jedoch seltener injiziert werden oder weniger Nebenwirkungen wie Übelkeit und Erbrechen verursachen. So hat Metsera mehrere Medikamente in der frühen bis mittleren Entwicklungsphase.

Aktuell wird der Markt für Abnehmmittel im Grunde von Eli Lilly mit Zepbound und von Novo Nordisk mit Wegovy dominiert. Dabei hatte der Hype rund solche Medikamente den Novo-Nordisk-Kurs von Ende 2020 bis Mitte 2024 um fast 400 Prozent auf 1.033 Kronen nach oben getrieben. Die Dänen waren damit das wertvollste Unternehmen im europäischen Index Stoxx Europe 50.

Die Zeiten sind allerdings vorbei. Der Kurs sank seit dem Rekordhoch um mehr als 70 Prozent, denn die Geschäfte schwächeln. Erst vor wenigen Tagen musste das Unternehmen den Ausblick für 2025 abermals senken. Der ursprüngliche Pionier auf dem Gebiet der Gewichtssenker, kämpft seit geraumer Zeit mit der zunehmenden Konkurrenz durch den US-Hersteller Lilly. Auf dem wichtigen US-Markt machen den Dänen zudem von Apotheken hergestellte billige Kopien das Leben schwer.

/mis

BAGSVARD (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Eli Lilly und Novo Nordisk uneins: USA planen wohl Preisdeckel für Wegovy und Zepbound

Bildquelle: Rob Wilson / Shutterstock.com

Nachrichten zu Pfizer Inc.mehr Nachrichten

Analysen zu Pfizer Inc.mehr Analysen

04.11.25 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
04.11.25 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
22.10.25 Pfizer Buy Jefferies & Company Inc.
20.10.25 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.10.25 Pfizer Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Pfizer Inc. 20,85 -3,45% Pfizer Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16:16 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15:11 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.25 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen