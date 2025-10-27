Novo Nordisk Aktie
WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
|'Underperform'
|
27.10.2025 10:55:38
Kurszielsenkung durch Jefferies belastet Novo Nordisk-Aktie
Der Patentauslauf des wichtigsten Semaglutid-Mittels nähere sich mit 2031 oder 2032, schrieb der nun für die Dänen verantwortliche Analyst Michael Leuchten am Freitagabend. Die Vergangenheit habe gezeigt, dass Pharmakonzerne innerhalb der fünf Jahre vor einer Patentklippe deutlich niedriger bewertet worden seien.
In Dänemark geben Novo Nordisk-Aktien zum Wochenstart zeitweise um 1,20 Prozent nach auf 338,00 Kronen.
/rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 17:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2025 / 06:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
NEW YORK (dpa-AFX Broker)
Bildquelle: JHVEPhoto / Shutterstock.com
|29.04.24
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|25.04.24
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.24
|Novo Nordisk Outperform
|Bernstein Research
|26.03.24
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|25.03.24
|Novo Nordisk Overweight
|Barclays Capital
