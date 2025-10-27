Novo Nordisk Aktie

Novo Nordisk für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333

'Underperform' 27.10.2025 10:55:38

Kurszielsenkung durch Jefferies belastet Novo Nordisk-Aktie

Kurszielsenkung durch Jefferies belastet Novo Nordisk-Aktie

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Novo Nordisk von 415 auf 290 norwegische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen.

Der Patentauslauf des wichtigsten Semaglutid-Mittels nähere sich mit 2031 oder 2032, schrieb der nun für die Dänen verantwortliche Analyst Michael Leuchten am Freitagabend. Die Vergangenheit habe gezeigt, dass Pharmakonzerne innerhalb der fünf Jahre vor einer Patentklippe deutlich niedriger bewertet worden seien.

In Dänemark geben Novo Nordisk-Aktien zum Wochenstart zeitweise um 1,20 Prozent nach auf 338,00 Kronen.

/rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 17:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2025 / 06:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

Novo Nordisk-Aktie startet nach Trump-Kursrutsch erholt in die Woche

Bildquelle: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!














 

