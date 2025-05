Novo Nordisk-Aktie fällt: CEO-Rücktritt sorgt für Verunsicherung

Der Pharmakonzern Novo Nordisk muss sich einen neuen Chef suchen. Der bisherige CEO Lars Fruergaard Jørgensen kündigte am Freitag seinen Rücktritt an.

• Novo Nordisk-CEO kündigt Rücktritt an• Schwache Entwicklung der Novo Nordisk-Aktie als ein Grund• Noch kein Nachfolger bestimmt

Der langjährige CEO von Novo Nordisk, Lars Fruergaard Jørgensen, hat am Freitag seinen Rücktritt angekündigt. Die Entscheidung erfolge in gegenseitigem Einvernehmen mit dem Vorstand und geschehe vor dem Hintergrund aktueller Marktunsicherheiten, heißt es in der Pressemitteilung.

Anleger reagierten überrascht: Die Novo Nordisk-Aktie gab ihre am Vormittag an der dänischen Börse verbuchten Gewinne vollständig ab und verliert nun zeitweise 3,08 Prozent auf 421,35 Dänische Kronen.

CEO-Rücktritt bei Novo Nordisk: Unternehmenschef geht nach acht Jahren an der Spitze

Ein Zeitpunkt für den Rücktritt von Jørgensen wurde noch nicht genannt, der CEO soll vorerst noch im Amt bleiben, um eine reibungslose Übergabe der Führungsverantwortung zu ermöglichen. Die Suche nach einem Nachfolger laufe bereits, eine offizielle Ankündigung soll zu gegebener Zeit erfolgen, heißt es weiter.

Lars Fruergaard Jørgensen war seit Januar 2017 CEO des Pharmariesen und insgesamt seit 1991 im Unternehmen tätig. Während seiner achtjährigen Amtszeit erlebte Novo Nordisk ein bemerkenswertes Wachstum: Umsatz, Gewinn und Börsenwert haben sich deutlich gesteigert. Außerdem festigte das dänische Pharmaunternehmen seine globale Spitzenstellung in der Diabetesversorgung und erschloss neue Therapiebereiche wie Adipositas und chronische Erkrankungen.

Marktbedingungen führten zum Rücktritt

Der Rücktritt des CEO erfolge im Lichte der aktuellen Herausforderungen an den Kapitalmärkten und der jüngsten Entwicklung der Novo Nordisk-Aktie, heißt es in der Unternehmensmitteilung weiter. Diese befindet sich seit Mitte 2024 in einer Abwärtsbewegung. In der offiziellen Mitteilung heißt es, dass der Vorstand gemeinsam mit der Novo Nordisk Foundation zu dem Schluss gekommen sei, dass eine beschleunigte Nachfolgeregelung im Interesse des Unternehmens und seiner Aktionäre sei.

"Die Strategie von Novo Nordisk bleibt unverändert, und der Vorstand ist überzeugt von den aktuellen Geschäftsplänen des Unternehmens und der Fähigkeit zur Umsetzung", wird Helge Lund, Vorsitzender des Vorstands von Novo Nordisk, in der Mitteilung zitiert. Gleichzeitig dankte er Jørgensen für dessen herausragende Leistungen und hob dessen Führungsstärke und Vision hervor.

"Die letzten acht Jahre als CEO von Novo Nordisk zu arbeiten, war ein Privileg und eine Erfahrung, die ich immer in Ehren halten werde. Ich bin stolz auf die Ergebnisse, die ich gemeinsam mit meinem Führungsteam, dem Vorstand und den Tausenden von Mitarbeitern erzielt habe, die täglich daran arbeiten, Veränderungen voranzutreiben und schwere chronische Krankheiten zu besiegen", so der scheidende CEO Lars Fruergaard Jørgensen.

Redaktion finanzen.at