Novo Nordisk vor Datenpräsentation: Aktie im Vorfeld der ADA 2025 im Blick

Londoner Hedgefonds Parvus will Einfluss ausbauen

Bereits am Dienstag ging es für die Aktie von Novo Nordisk in Dänemark kräftig nach oben: Das Papier gewann schlussendlich 6,01 Prozent auf 519,80 Kronen, nachdem bekannt wurde, dass der Londoner Hedgefonds Parvus Asset Management anstrebt, seinen Einfluss bei dem dänischen Pharmakonzern auszubauen und so auch die Wahl des neuen CEOs zu beeinflussen.

Fokus auf ADA 2025

Doch neben dieser Nachricht gibt es weitere Treiber, die die Aktie in naher Zukunft weiter stützen könnten. Im Mittwochshandel legt das Papier jedoch zunächst wieder eine Pause ein: Zeitweise geht es um 0,66 Prozent runter auf 516,35 Kronen.

So hat Novo Nordisk jüngst angekündigt, auf dem 85. Wissenschaftskongress der American Diabetes Association (ADA) vom 20. bis 23. Juni 2025 in Chicago insgesamt 29 Abstracts zu präsentieren. Die Daten stammen aus laufenden Studienprogrammen mit etablierten Wirkstoffen wie Semaglutid, aber auch mit innovativen Kandidaten wie CagriSema und Amycretin, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht.

Ein Highlight soll dabei außerdem die Präsentation vollständiger Phase-3-Ergebnisse der Studien REDEFINE 1 und REDEFINE 2 sein. Diese untersuchen die Wirksamkeit und Sicherheit von CagriSema, einer neuartigen Kombination aus einem GLP-1-Agonisten und einem Amylin-Rezeptor-Agonisten, bei Menschen mit Übergewicht und Typ-2-Diabetes.

Darüber hinaus werden Real-World-Daten zu Semaglutid präsentiert, die bestehende Erkenntnisse aus den großen kardiometabolischen Studien SOUL, STRIDE und FLOW ergänzen. Diese zeigen den breiten Nutzen von Semaglutid nicht nur bei Diabetes, sondern auch im Kontext von Nieren- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Mit Daten zum Wirkstoffkandidaten Amycretin - einer neuen Option zur Behandlung von Adipositas - unterstreicht das Unternehmen seine Innovationskraft im Bereich metabolischer Erkrankungen, geht es aus der Pressemitteilung weiter hervor.

Bedürfnisse der Patienten im Blick

"Wir sind uns des komplexen Zusammenspiels zwischen Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen, einschließlich Typ-2-Diabetes und Adipositas, bewusst, das einen personalisierten Behandlungsansatz erfordert", wird Martin Holst Lange, Executive Vice President für Entwicklung bei Novo Nordisk, in der entsprechenden Meldung zitiert. "Da wir ein wirksames Medikamentenportfolio aufbauen möchten, um den Bedürfnissen der Patienten gerecht zu werden, zeigen unsere auf der ADA 2025 vorgestellten Daten nicht nur, wie wir mit Semaglutid bereits ein breites Spektrum dieser Bedürfnisse abdecken, sondern auch, dass wir weiterhin in Innovationen investieren, um Menschen mit schweren chronischen Erkrankungen zu unterstützen."

Im Rahmen des Kongresses wird Novo Nordisk am 22. Juni zudem ein Investoren-Event ausrichten, um vertieft über die wissenschaftlichen Fortschritte und strategische Pipeline-Initiativen zu informieren.

