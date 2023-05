NVIDIA-Aktie mit Kursverdopplung - Sollten Anleger jetzt noch einsteigen?

• Geschäftsbilanz von NVIDIA zuletzt besser als erwartet• Analysten sehen Unternehmen als Profiteur des KI-Hypes• NVIDIA-Aktie kann aus charttechnischer Sicht noch steigen

Die NVIDIA-Aktie hat 2022 vor dem Hintergrund steigender Leitzinsen kräftig an Wert verloren, und auch in der Bilanz zum vierten Quartal des Geschäftsjahres 2023, das bei NVIDIA bereits am 31. Januar 2023 endete, zeigten sich deutliche Rückgänge in einigen Geschäftsbereichen. So brachen etwa die Grafikkarten-Verkäufe angesichts eines schrumpfenden PC-Marktes sowie eines geringeren Interesses an Kryptowährungen im vierten Quartal um 46 Prozent ein. Auch Umsatz und Gewinn schrumpften im letzten Jahresviertel, übertrafen aber dennoch die Erwartungen der Experten. Zu verdanken war das vor allem dem Geschäft mit Rechenzentren, das im Jahresvergleich um elf Prozent auf 3,62 Milliarden US-Dollar wuchs. Dabei profitierte das US-Unternehmen davon, dass sich seine Technologien und Chips gut für Anwendungen auf KI-Basis eignen, die gerade sehr gefragt sind. Auch mit seiner Umsatzprognose von 6,5 Milliarden US-Dollar für das laufende Quartal überraschte NVIDIA positiv.

Es zeichnet sich somit bereits ab, dass Künstliche Intelligenz zu einem wichtigen Geschäftsbereich von NVIDIA werden dürfte. Denn die Grafikprozessoren von NVIDIA fungieren als Beschleuniger für zentrale Verarbeitungseinheiten oder CPUs. Laut Expertenschätzungen seien beispielsweise für den gehypten Chatbot ChatGPT rund 30.000 Grafikprozessoren auf den Azure-Servern von Microsoft im Einsatz. Entsprechend stellte NVIDIA im März auch bereits mehrere Initiativen vor, die auf dieses Marktsegment abzielen. Der Dienst NeMo soll beispielsweise als Cloud-Service fungieren, mit dem umfangreiche Sprachmodelle trainiert, verändert und genutzt werden können. Mit Picasso lanciert der Konzern außerdem ein cloudbasiertes Tool, mit dem Bild-, Video- und 3D-Anwendungen auf Basis von KI erstellt werden können. Dabei arbeitet NVIDIA teilweise mit Partnern zusammen.

Analysten überwiegend mit Kaufempfehlungen für NVIDIA-Aktie - Durchschnittliches Kursziel bietet aber wenig Aufwärtspotenzial

Auch zahlreiche Analysten glauben, dass NVIDIA zu den Aktien gehört, die in Zukunft von der steigenden Verbreitung von KI-Lösungen angetrieben werden - und zwar obwohl das Papier seit Jahresbeginn bereits ein kräftiges Kursplus von gut 99 Prozent verbuchen konnte und zuletzt 286,80 US-Dollar kostete (Stand: Schlusskurs vom 8. Mai 2023). Für die Analysten von Evercore ist die NVIDIA-Aktie laut "Investor's Business Daily" ein "Top-Pick" und auch die Experten von Rosenblatt Securities bezeichneten den Anteilsschein laut der Nachrichtenseite als eine von sieben Aktien, die von höheren Ausgaben rund um KI profitieren dürften.

Analyst Harsh Kumar von Piper Sandler erklärte kürzlich ebenfalls, warum er NVIDIA als einen der Gewinner im KI-Bereich sieht: Nach seiner Einschätzung dürfte der Großteil der Berechnungen im KI-Bereich auf NVIDIA-Chips laufen. "Aus unserer Sicht […] ist NVIDIA der klare frühe Marktführer im Bereich der generativen KI, da wir schätzen, dass 80 Prozent aller KI-Workloads derzeit auf NVDA-Chips ausgeführt werden", so Kumar. Dabei sei die NVIDIA-Plattform so gestaltet, dass ein Wechsel für Kunden nur sinnvoll sei, wenn andere Anbieter eine drei- bis fünfmal stärkere Leistung bieten würden. "Mit Blick auf die Zukunft hat NVIDIA die Möglichkeit, diesen Anteil mit seinen Softwarelösungen, die den Wertbeitrag für KI-Kunden erhöhen, weiter auszubauen", schrieb der Piper Sandler-Experte.

Von 38 auf "TipRanks" erfassten Analysten empfehlen 30 die NVIDIA-Aktie zum Kauf, sieben weitere sagen "Halten". Lediglich ein Experte rät dazu, den Titel zu verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt jedoch nur bei 286,94 US-Dollar und damit lediglich 0,05 Prozent über dem letzten Schlusskurs (Stand: Schlusskurs vom 7. Mai 2023). Die optimistischsten Analysten glauben jedoch, dass der Anteilsschein von NVIDIA bis auf 355,00 US-Dollar steigen könnte. Auch das Kursziel von Piper Sandler-Experte Kumar liegt mit 320,00 US-Dollar über dem Durchschnitt.

Für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2024, dessen Ergebnisse NVIDIA am 24. Mai präsentiert, erwarten die Analysten laut "Investor's Business Daily" übrigens noch eine schwache Geschäftsentwicklung, danach sollte jedoch der Aufschwung einsetzen. Gut möglich, dass dann auch das ein oder andere Kursziel nach oben korrigiert wird.

Technische Analyse sieht Potenzial für weitere Kurssteigerung

Aus charttechnischer Sicht ist die NVIDIA-Aktie am 1. Mai aus einer fünf Wochen andauernden Seitwärtsphase ausgebrochen. Wie "Investor's Business Daily" schreibt, befände sie sich damit nun "in der richtigen Kaufspanne", die nach oben bis 295,26 US-Dollar gehe. Diese könne genutzt werden, um eine bestehende Position zu vergrößern oder eine kleine Position aufzubauen. Aufgrund der aktuellen makroökonomischen Unsicherheiten und des Risikos einer globalen Rezession sollten Anleger dabei laut der Website jedoch Vorsicht walten lassen.

Auch "Trading-Treff.de" attestiert der NVIDIA-Aktie aus charttechnischer Sicht noch Potenzial nach oben und nennt den Verkaufsbereich bei 310,00 US-Dollar als erstes Zwischenziel. Auch boerse.de sieht die Aktie des Grafikkarten-Herstellers "momentan sowohl in kurzfristigen, mittelfristigen als auch in langfristigen Aufwärtstrends", gibt jedoch zu bedenken, dass diese noch nicht ganz eindeutig seien, da der Kurs noch nicht weit über dem 20-Tage-GD bei 246,81 US-Dollar notiere, der erst Ende April gekreuzt wurde. "stockstreet.de" warnt derweil vor dem Widerstand bei 289,46 US-Dollar - dem Bereich des Höchstkurses von März 2022. Tatsächlich ist die NVIDIA-Aktie Anfang Mai auf den höchsten Stand seit mehr als zwölf Monaten gestiegen, von dem genannten Widerstand aber wieder nach unten abgeprallt. "stockstreet.de" spricht von einer "überkauften Marktsituation" nach dem jüngsten Höhenflug, was den Kurs nach dem 1. Mai wieder etwas unter Druck gesetzt habe.

Zusammenfassend besitze die NVIDIA-Aktie laut "Investor's Business Daily" jedoch "ein nahezu perfektes IBD Composite Rating von 98". Das bedeute, dass der Anteilsschein 98 Prozent aller anderen Aktien in der Datenbank der Nachrichtenseite in Bezug auf kombinierte technische und fundamentale Kennzahlen übertreffe. Da das US-Unternehmen zudem in Wachstumsbereiche wie Rechenzentren inklusive KI, selbstfahrende E-Autos und Cloud-Gaming expandiere und außerdem von einer Einführung des Metaverse profitieren könnte, hält das Nachrichtenportal die Aktie trotz der bereits starken Performance im Jahr 2023 weiterhin für einen Kauf.

