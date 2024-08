NVIDIA-Aktie mit zweistelligen Einbußen: Bernstein bekräftigt dennoch das NVIDIA-Kursziel

Ein Bericht von "The Information", wonach sich die nächste GPU-Generation Blackwell verzögern wird, dürfte der angeschlagenen Stimmung mit Blick auf KI-Werte nicht gerade helfen, schrieb Analyst Stacy Rasgon in einer am Montag vorliegenden Studie. Grund zu übergroßer Sorge gebe es allerdings nicht. So steige die Nachfrage nach KI-Chips weiter und NVIDIA habe andere Produkte, die es bis zur Blackwell-Einführung verkaufen könne./mis/ajx

Die NVIDIA-Aktie verliert vorbörslich im NASDAQ-Handel zeitweise 10,2 Prozent auf 96,33 US-Dollar.

