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Ising 05.05.2026 10:56:00

NVIDIA-Chef dreht bei Quantencomputing: Aktien von D-Wave, Rigetti und IonQ springen an

NVIDIA-Chef dreht bei Quantencomputing: Aktien von D-Wave, Rigetti und IonQ springen an

NVIDIA-Chef Jensen Huang vollzieht eine Kehrtwende vom Skeptiker zum Wegbereiter der Quanten-Ära - und verschafft Quantenaktien damit eine Rally.

• NVIDIA-Chef: Vom Quanten-Skeptiker zum Enthusiasten
• Steht die Quanten-Branche kurz vor einem Durchbruch?
• Quanten-Aktien führen Rally fort

Von der Skepsis zur strategischen Allianz

Anfang 2025 löste NVIDIA-CEO Jensen Huang noch eine Schockwelle im Sektor der Quantentechnologie aus, als er die Marktreife nützlicher Quantencomputer erst in 15 bis 30 Jahren erreicht sah. Diese Aussagen führten zu massiven Kurseinbrüchen bei Branchenpionieren wie IonQ und Rigetti Computing. Doch die anfängliche Konfrontation, insbesondere mit D-Wave-CEO Alan Baratz, ist einer überraschenden Kehrtwende gewichen: Jensen Huang hat seine Einschätzung revidiert und sieht Quantencomputing nun unmittelbar vor einem entscheidenden Wendepunkt, wie The Motley Fool berichtet. Sein Unternehmen bringt sogar ein eigenes, bedeutendes Produkt mit Fokus auf Quantentechnologie auf den Markt.

"Ising" als Betriebssystem für die Quanten-Ära

Mit der Vorstellung des neuen Open-Source-Modells "Ising" im April lieferte NVIDIA ein entscheidendes Puzzlestück für die Branche: eine standardisierte Infrastruktur, die - ähnlich wie das TCP/IP-Protokoll für das Internet - den Zugang zur Quantentechnologie massentauglich machen soll. Das KI-gestützte Modell fungiert dabei als eine Art Betriebssystem, das die komplexen und fehleranfälligen Qubits in skalierbare Systeme verwandelt. NVIDIA positioniert sich damit nicht als Konkurrent, sondern als unverzichtbarer Partner, der die notwendige klassische Computerinfrastruktur bereitstellt, ohne die Quantenprozessoren (QPUs) nach Huangs Ansicht nicht effizient gesteuert werden können. "Mit Ising wird KI zur Steuerungsebene - zum Betriebssystem von Quantenmaschinen - und verwandelt fragile Qubits in skalierbare und zuverlässige Quanten-GPU-Systeme", sagte Huang in der Pressemitteilung zur Markteinführung von Ising.

Quanten-Rally geht weiter

Diese Entwicklung löste an der Börse eine Erleichterungsrally aus, bei der die Aktien von Rigetti, IonQ und D-Wave zweistellige Kursgewinne verzeichneten. Die Papiere von D-Wave legten seit der Veröffentlichung von Ising um rund 23 Prozent zu, während es für die Aktie von Rigetti um beinahe fünf Prozent nach oben ging. IonQ verzeichnete ein Plus von fast 28 Prozent.
Und auch am heutigen Handelstag scheint die Aufwärtstendenz keine Pause einzulegen. Im vorbörslichen NYSE-Handel legt die D-Wave-Aktie zeitweise um 1,24 Prozent auf 21,18 US-Dollar zu. Die Papiere von IonQ steigen derweil um 1,88 Prozent auf 46,61 US-Dollar. Die Anteilsscheine von Rigetti gewinnen im vorbörslichen NASDAQ-Handel derweil 1,47 Prozent auf 17,96 US-Dollar.

Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Micron-Aktie erreicht neues Rekordhoch - Wie lange kann die KI-Rally noch weitergehen?

Bildquelle: Muhammad Alimaki / Shutterstock.com

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