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D-Wave Quantum Aktie

D-Wave Quantum für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DSV9 / ISIN: US26740W1099

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Zahlen voraus 12.05.2026 11:01:00

Ausblick: D-Wave Quantum legt Quartalsergebnis vor

Ausblick: D-Wave Quantum legt Quartalsergebnis vor

Mit Spannung warten Anleger auf Zahlen aus den Quantensektor.

D-Wave Quantum wird am 12.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

13 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,077 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 285,00 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,020 USD je Aktie erzielt worden waren.

Das vergangene Quartal soll D-Wave Quantum mit einem Umsatz von insgesamt 4,2 Millionen USD abgeschlossen haben - das erwarten 14 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 72,07 Prozent verringert.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,340 USD, gegenüber -1,110 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 14 Analysten auf durchschnittlich 44,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 24,6 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com

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