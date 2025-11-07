NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
07.11.2025 11:07:00
Nvidia Just Announced Massive Quantum Computing News
Quantum computing is one of the hottest sectors in the stock market. Several stocks in the industry have produced incredible returns in 2025 but are quite volatile, and it's not uncommon to see them rise or fall by double digits each week. Most investors recognize that quantum computing technology has the potential to transform the computing landscape, but don't want to deal with the massive volatility that comes with investing in pure-play companies like IonQ or Rigetti Computing.One alternative to investing in quantum computing pure plays is to invest in a company like Nvidia (NASDAQ: NVDA) that is ancillary to quantum computing. Quantum computing isn't going to exist in a vacuum; it will connect to pre-existing accelerated computing solutions that are currently being built for the artificial intelligence arms race. Nvidia recently announced massive quantum computing news that cements itself as an excellent quantum computing investment, and I think it adds to Nvidia's overall bright investment future.
Analysen zu NVIDIA Corp.mehr Analysen
|29.10.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|29.10.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|29.09.25
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|23.09.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
