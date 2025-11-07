NVIDIA Aktie

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

07.11.2025 11:07:00

Nvidia Just Announced Massive Quantum Computing News

Quantum computing is one of the hottest sectors in the stock market. Several stocks in the industry have produced incredible returns in 2025 but are quite volatile, and it's not uncommon to see them rise or fall by double digits each week. Most investors recognize that quantum computing technology has the potential to transform the computing landscape, but don't want to deal with the massive volatility that comes with investing in pure-play companies like IonQ or Rigetti Computing.One alternative to investing in quantum computing pure plays is to invest in a company like Nvidia (NASDAQ: NVDA) that is ancillary to quantum computing. Quantum computing isn't going to exist in a vacuum; it will connect to pre-existing accelerated computing solutions that are currently being built for the artificial intelligence arms race. Nvidia recently announced massive quantum computing news that cements itself as an excellent quantum computing investment, and I think it adds to Nvidia's overall bright investment future.
29.10.25 NVIDIA Buy UBS AG
29.10.25 NVIDIA Outperform Bernstein Research
29.09.25 NVIDIA Buy Jefferies & Company Inc.
23.09.25 NVIDIA Buy UBS AG
23.09.25 NVIDIA Outperform Bernstein Research
NVIDIA Corp. 160,98 -1,07% NVIDIA Corp.
Quantum Computing Inc Registered Shs 12,86 -2,21% Quantum Computing Inc Registered Shs

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
