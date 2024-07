Nvidia Recently Completed a 10-for-1 Stock Split: Here Are the 3 Likeliest Candidates to Become Wall Street's Next Stock-Split Stocks

We're witnessing something of a rarity on Wall Street at the moment. While it's perfectly normal for investors to be captivated by a next-big-thing technology or trend, it's uncommon for two of these trends to present at the same time.Since 2024 began, the rise of artificial intelligence (AI) and stock-split euphoria have been responsible for driving the market's major indexes to record levels.Image source: Getty Images.Continue reading Weiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool Weiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool