NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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24.11.2026 11:10:02
Nvidia Turmoil: How Big Is the Risk for CoreWeave?
Nvidia (NASDAQ:NVDA) is the bellwether for the artificial intelligence (AI) industry, and for CoreWeave (NASDAQ:CRWV), it's even more. The former is an AI chip giant, and the latter is a neocloud company, offering customers access to such chips. Nvidia has played a key role in CoreWeave's growth, with support including stock purchases, revenue guarantees, and credit backing.
All of this helped CoreWeave's shares climb in its early months of trading last year. Though the stock gave up some gains from its market debut, it continued to offer those early investors positive performance all the way through last month. But in recent weeks, general concern about a tighter credit market and the pace of the AI build-out weighed on CoreWeave and peers. Then troubles at key partner Nvidia added to the pressure.
Nvidia chief Jensen Huang stepped down earlier this month following allegations of affairs, then was reinstated earlier this week. Amid the turmoil at Nvidia, how big is the risk for CoreWeave? Let's find out.
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
Analysen zu NVIDIA Corp.
|09:15
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|07:30
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|23.11.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|19.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|09:15
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|07:30
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|23.11.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|19.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|09:15
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|07:30
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|23.11.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|19.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|18.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|13.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|143,30
|-5,41%
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