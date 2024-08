NYSE-Handel: Dow Jones klettert zum Handelsstart

Wie bereits am Vortag richtet sich der Dow Jones auch aktuell in der Gewinnzone ein.

Um 16:00 Uhr tendiert der Dow Jones im NYSE-Handel 1,15 Prozent stärker bei 39 446,98 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 13,018 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0,670 Prozent auf 38 736,22 Punkte an der Kurstafel, nach 38 997,66 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag heute bei 39 187,76 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 39 453,36 Punkten erreichte.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gewann der Dow Jones bereits um 1,00 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, betrug der Dow Jones-Kurs 39 375,87 Punkte. Der Dow Jones lag vor drei Monaten, am 07.05.2024, bei 38 884,26 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 07.08.2023, den Stand von 35 473,13 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 4,59 Prozent nach oben. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 41 376,00 Punkten. Bei 37 122,95 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Goldman Sachs (+ 3,08 Prozent auf 484,68 USD), Salesforce (+ 2,72 Prozent auf 244,91 USD), Caterpillar (+ 2,46 Prozent auf 334,48 USD), Amazon (+ 2,32 Prozent auf 165,69 USD) und Dow (+ 2,19 Prozent auf 53,63 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Amgen (-5,12 Prozent auf 312,10 USD), Walt Disney (-2,69 Prozent auf 87,55 USD), UnitedHealth (-1,49 Prozent auf 559,86 USD), Walmart (-0,41 Prozent auf 67,46 USD) und Coca-Cola (+ 0,07 Prozent auf 68,10 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 2 709 091 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie weist im Dow Jones mit 2,915 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 8,79 zu Buche schlagen. Die Verizon-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,66 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

