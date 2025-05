NYSE-Handel: Dow Jones nachmittags mit Gewinnen

Um 20:02 Uhr geht es im Dow Jones im NYSE-Handel um 0,50 Prozent aufwärts auf 40 874,33 Punkte. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 15,579 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,932 Prozent auf 40 290,41 Punkte an der Kurstafel, nach 40 669,36 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 40 752,35 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 41 099,52 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 1,75 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 01.04.2025, wurde der Dow Jones auf 41 989,96 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 44 544,66 Punkten. Der Dow Jones lag noch vor einem Jahr, am 01.05.2024, bei 37 903,29 Punkten.

Der Index verlor seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 3,58 Prozent. Bei 45 054,36 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 36 611,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Microsoft (+ 8,30 Prozent auf 428,08 USD), NVIDIA (+ 3,86 Prozent auf 113,12 USD), Amazon (+ 2,85 Prozent auf 189,68 USD), Goldman Sachs (+ 1,65 Prozent auf 556,56 USD) und American Express (+ 1,32 Prozent auf 269,92 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Amgen (-2,24 Prozent auf 284,41 USD), UnitedHealth (-2,17 Prozent auf 402,52 USD), Merck (-1,92 Prozent auf 83,56 USD), Verizon (-1,45 Prozent auf 43,42 USD) und McDonalds (-1,21 Prozent auf 315,77 USD).

Welche Dow Jones-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 28 890 134 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 2,826 Bio. Euro.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,21 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

