NYSE-Handel Dow Jones schwächelt

Am Mittwoch bewegt sich der Dow Jones um 20:03 Uhr via NYSE 1,23 Prozent leichter bei 42 398,28 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 14,598 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der Dow Jones 0,112 Prozent leichter bei 42 876,84 Punkten, nach 42 924,89 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 42 398,28 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 42 834,40 Zählern.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang ein Minus von 1,91 Prozent. Vor einem Monat, am 23.09.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 42 124,65 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.07.2024, erreichte der Dow Jones einen Wert von 40 358,09 Punkten. Der Dow Jones stand vor einem Jahr, am 23.10.2023, bei 32 936,41 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 12,42 Prozent aufwärts. Bei 43 325,09 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 37 122,95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Verizon (+ 1,93 Prozent auf 42,30 USD), Walmart (+ 1,06 Prozent auf 82,89 USD), Johnson Johnson (+ 0,43 Prozent auf 164,16 USD), Merck (+ 0,03 Prozent auf 106,67 USD) und IBM (+ 0,02 Prozent auf 232,30 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen McDonalds (-5,06 Prozent auf 298,76 USD), 3M (-4,13 Prozent auf 126,29 USD), Intel (-2,79 Prozent auf 21,78 USD), Amazon (-2,75 Prozent auf 184,48 USD) und Apple (-2,66 Prozent auf 229,58 USD).

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die Apple-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 7 027 825 Aktien gehandelt. Im Dow Jones weist die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,330 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Blick

Im Dow Jones präsentiert die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,47 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Verizon-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at