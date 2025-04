NYSE-Handel Dow Jones verbucht Verluste

Der Dow Jones verliert heute an Boden.

Um 20:02 Uhr notiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,41 Prozent schwächer bei 40 359,69 Punkten. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 15,408 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0,725 Prozent auf 40 233,98 Punkte an der Kurstafel, nach 40 527,62 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 39 745,63 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 40 417,13 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 0,468 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 41 583,90 Punkten gehandelt. Am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 44 882,13 Punkten. Der Dow Jones erreichte am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2024, einen Stand von 37 815,92 Punkten.

Der Index verlor seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 4,79 Prozent. Bei 45 054,36 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 36 611,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Verizon (+ 2,36 Prozent auf 43,97 USD), Sherwin-Williams (+ 1,24 Prozent auf 352,45 USD), Walmart (+ 1,02 Prozent auf 97,02 USD), McDonalds (+ 0,88 Prozent auf 317,28 USD) und IBM (+ 0,60 Prozent auf 240,83 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Nike (-3,20 Prozent auf 55,70 USD), Amazon (-2,99 Prozent auf 181,78 USD), Chevron (-2,94 Prozent auf 135,21 USD), NVIDIA (-1,94 Prozent auf 106,91 USD) und Walt Disney (-1,47 Prozent auf 89,83 USD).

Welche Dow Jones-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 19 349 370 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 2,786 Bio. Euro.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,37 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

