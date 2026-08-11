NYSE-Handel S&P 500 fällt nachmittags

Heute ziehen sich die Börsianer in New York zurück.

Am Dienstag notiert der S&P 500 um 20:02 Uhr via NYSE 0,25 Prozent tiefer bei 7 733,54 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 62,741 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,213 Prozent höher bei 7 769,65 Punkten, nach 7 753,11 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7 767,51 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 725,80 Zählern.

S&P 500-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, einen Stand von 7 575,39 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 11.05.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 7 412,84 Punkten. Der S&P 500 stand vor einem Jahr, am 11.08.2025, bei 6 373,45 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 12,76 Prozent nach oben. Aktuell liegt der S&P 500 bei einem Jahreshoch von 7 793,68 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 6 316,91 Punkte.

S&P 500-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind aktuell Generac (+ 4,43 Prozent auf 215,23 USD), Blackstone (+ 4,35 Prozent auf 147,82 USD), Marathon Petroleum (+ 3,86 Prozent auf 332,67 USD), Fortune Brands Home Security (+ 3,75 Prozent auf 49,79 USD) und Hasbro (+ 3,43 Prozent auf 97,73 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Monster Beverage (-49,80 Prozent auf 45,90 USD), Under Armour (-8,26 Prozent auf 5,39 USD), Under Armour (-7,48 Prozent auf 5,26 USD), AppLovin (-5,27 Prozent auf 321,13 USD) und Honeywell Technologies (-4,38 Prozent auf 232,29 USD).

Blick in den S&P 500: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 27 161 604 Aktien gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,697 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der S&P 500-Werte

Die First Republic Bank-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Mit 13,13 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at