Under Armour Aktie
WKN DE: A2AF8T / ISIN: US9043112062
|S&P 500-Performance im Fokus
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11.08.2026 20:04:18
NYSE-Handel S&P 500 fällt nachmittags
Am Dienstag notiert der S&P 500 um 20:02 Uhr via NYSE 0,25 Prozent tiefer bei 7 733,54 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 62,741 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,213 Prozent höher bei 7 769,65 Punkten, nach 7 753,11 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7 767,51 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 725,80 Zählern.
S&P 500-Entwicklung auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, einen Stand von 7 575,39 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 11.05.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 7 412,84 Punkten. Der S&P 500 stand vor einem Jahr, am 11.08.2025, bei 6 373,45 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 12,76 Prozent nach oben. Aktuell liegt der S&P 500 bei einem Jahreshoch von 7 793,68 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 6 316,91 Punkte.
S&P 500-Gewinner und -Verlierer
Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind aktuell Generac (+ 4,43 Prozent auf 215,23 USD), Blackstone (+ 4,35 Prozent auf 147,82 USD), Marathon Petroleum (+ 3,86 Prozent auf 332,67 USD), Fortune Brands Home Security (+ 3,75 Prozent auf 49,79 USD) und Hasbro (+ 3,43 Prozent auf 97,73 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Monster Beverage (-49,80 Prozent auf 45,90 USD), Under Armour (-8,26 Prozent auf 5,39 USD), Under Armour (-7,48 Prozent auf 5,26 USD), AppLovin (-5,27 Prozent auf 321,13 USD) und Honeywell Technologies (-4,38 Prozent auf 232,29 USD).
Blick in den S&P 500: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 27 161 604 Aktien gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,697 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.
KGV und Dividende der S&P 500-Werte
Die First Republic Bank-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Mit 13,13 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Under Armour Inc When Issued
Aktien in diesem Artikel
|AppLovin Corp
|263,45
|-4,56%
|Blackstone
|127,15
|0,16%
|First Republic Bank
|0,00
|-33,33%
|Fortune Brands Home & Security Inc.
|42,20
|-2,31%
|Generac Holdings Inc
|191,95
|2,81%
|Hasbro Inc.
|82,94
|-1,45%
|Honeywell Technologies
|199,14
|-0,19%
|Intel Corp.
|87,45
|4,00%
|Marathon Petroleum Corporation
|300,50
|3,84%
|Monster Beverage Corp
|39,89
|1,05%
|NVIDIA Corp.
|193,94
|2,80%
|Qorvo Inc
|85,17
|1,78%
|Under Armour Inc.
|4,53
|-2,79%
|Under Armour Inc When Issued
|4,40
|-2,70%
|Western Union Company
|6,19
|1,68%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 748,50
|0,26%
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