O-I Glass Aktie

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WKN DE: A2PXK0 / ISIN: US67098H1041

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28.10.2026 15:59:11

O-I Glass (OI) Q3 2026 Earnings Call Transcript

Image source: The Motley Fool.

Wednesday, Oct. 28, 2026

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