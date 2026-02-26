Ocado Group Aktie
WKN DE: A1C2GZ / ISIN: GB00B3MBS747
|
26.02.2026 11:48:09
Ocado plans to cut 1,000 jobs and restructure technology unit
Company warns key business’s earnings will be hit by end of prolonged period of capital investmentWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ocado Group PLC
|
26.02.26
|Donnerstagshandel in London: FTSE 100 verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
26.02.26
|Aufschläge in London: FTSE 100 steigt nachmittags (finanzen.at)
|
26.02.26
|LSE-Handel: Börsianer lassen FTSE 100 mittags steigen (finanzen.at)
|
26.02.26
|Ocado plans to cut 1,000 jobs and restructure technology unit (Financial Times)
|
26.02.26