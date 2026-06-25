Ocado Group Aktie
WKN DE: A1C2GZ / ISIN: GB00B3MBS747
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25.06.2026 06:00:30
Shareholders push Ocado board to oust chief Tim Steiner
Co-founder could remain at grocery tech company in a different roleWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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