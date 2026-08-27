Okta Aktie
WKN DE: A2DNKR / ISIN: US6792951054
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27.08.2026 16:30:58
Okta Stock Rises 22%
(RTTNews) - Shares of Okta, Inc. (OKTA) are gaining about 22 percent on Thursday morning, likely after the company announced yesterday its financial results for the second quarter, reporting a higher profit and revenue growth.
The company's shares are currently trading at $164.50 on the Nasdaq, up 22.38 percent. The stock opened at $166.14 and has climbed as high as $167.59 so far in today's session. Over the past year, it has traded in a range of $62.66 to $167.59.
Net income was $116 million, compared to $67 million in the previous year. Meanwhile, revenue for the quarter increased 11 percent to $805 million.
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